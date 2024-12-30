  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 2024 yılının son seçim anketinin sonuçları açıklandı

2024 yılının son seçim anketinin sonuçları açıklandı

2024 yılının son seçim anketinin sonuçları açıklandı
Güncelleme:

THEMİS Araştırma 2024 yılının son genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anketin sonuçlarına ise hem kararsızlar dağıtılmamış hem de dağıtılmış durumda Ümit Özdağ'ın Genel Başkanlığı'nı yaptığı Zafer Partisi damgasını vurdu.

Türkiye "erken seçim", "yeni Anayasa", "ekonomi", "Suriyeliler" ve "bebek katili Öcalan" gündemleriyle 2024 yılına veda ederken Themis Araştırma 2024 yılının son genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Themis'in 22-27 Aralık tarihleri arasında CARİ yöntemi kullanarak gerçekleştirdiği ve hata payının +/-2,8 olarak açıklanan "Aralık 2024 Siyasi Profili" adlı ankette "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye soruldu.

İşte THEMİS Araştırma'nın seçim anketinin sonuçları

THEMİS Araştırma 2024 yılının son genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anketin sonuçlarına ise hem kararsızlar dağıtılmamış hem de dağıtılmış durumda Ümit Özdağ'ın Genel Başkanlığı'nı yaptığı Zafer Partisi damgasını vurdu.

THEMİS Araştırma anket sonuçlarını "bir önceki araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlar dikkate alındığında Aralık ayı konjonktüründe siyasi partilerin yerlerinde değişim olmuş. AK Parti ve MHP partisinde bir toparlanma Zafer partisi DEM Parti ile İYİ Parti'de görece bir yükselme, Yeniden Refah ve CHP'de düşüş gözlenmiştir. Suriye'deki gelişmelerin iktidar bloğunda toparlanma sağladığı anlaşılmaktadır. Kasım araştırmasından farklı olarak TİP partisi %1'in altında olan diğer partilerin içinde bulunurken bu kez kararsızlar dağıtıldıktan sonra %3.1 oy oranı ile birin üzerindeki partiler arasına girmiştir. TİP partisinin, CHP'den gelen oylar ile bu orana ulaştığı gözlenmektedir." diyerek yorumladı.

İşte ankette partilerin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranları

THEMİS Araştırma 2024 yılının son genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anketin sonuçlarına ise hem kararsızlar dağıtılmamış hem de dağıtılmış durumda Ümit Özdağ'ın Genel Başkanlığı'nı yaptığı Zafer Partisi damgasını vurdu.

 

Etiketler son anket anket anket sonuçları seçim anketi themis araştırma partilerin oy oranları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir hayal daha gerçek oldu: Türkiye'nin gururu HÜRKUŞ havalandı Bir hayal daha gerçek oldu: Türkiye'nin gururu HÜRKUŞ havalandı ÖTV muafiyetli araçlarda 10 yıllık kısıtlama eskiden alınan araçları kapsayacak mı? ÖTV muafiyetli araçlarda 10 yıllık kısıtlama eskiden alınan araçları kapsayacak mı? 2025 yılının zamlı MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı 2025 yılının zamlı MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı Ne altın, ne de elmas... Türkiye'nin dudak uçuklatan fiyatlara sahip ''taşı'' Ne altın, ne de elmas... Türkiye'nin dudak uçuklatan fiyatlara sahip ''taşı'' İstanbul'da kırbaçlı, zincirli sapkın partiye polis baskını İstanbul'da kırbaçlı, zincirli sapkın partiye polis baskını İsrail'den dikkat çeken Erdoğan iddiası: ''Erdoğan bizi aradı'' İsrail'den dikkat çeken Erdoğan iddiası: ''Erdoğan bizi aradı'' Milyonlarca emekliyi yeni yıla girdiğine pişman edecek zam oranı Milyonlarca emekliyi yeni yıla girdiğine pişman edecek zam oranı Ekonomi yönetiminden emekli aylığı kararı Ekonomi yönetiminden emekli aylığı kararı TÜİK Türkiye'nin yoksulluk haritasını çıkardı... TÜİK Türkiye'nin yoksulluk haritasını çıkardı... Suriyelilerle yapılan anketin sonuçları belli oldu: İşte ''ülkeme döneceğim'' diyenlerin oranı... Suriyelilerle yapılan anketin sonuçları belli oldu: İşte ''ülkeme döneceğim'' diyenlerin oranı...
Öğretmen alımında KPSS dönemi sona erdi: Akademik Giriş Sınavı geliyor Öğretmen alımında KPSS dönemi sona erdi: Akademik Giriş Sınavı geliyor Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi yapan banka değişti Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi yapan banka değişti Soğuk ve yağışlı havalara veda edin, hava durumu sürpriz yapacak! Soğuk ve yağışlı havalara veda edin, hava durumu sürpriz yapacak! Galatasaray Serdal Adalı'yı tebrik etmedi Galatasaray Serdal Adalı'yı tebrik etmedi En çok gayrimenkul satılan il ve ilçeler açıklandı En çok gayrimenkul satılan il ve ilçeler açıklandı Devrim Özkan'dan çarpıcı itiraf: Torreira'dan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı Devrim Özkan'dan çarpıcı itiraf: Torreira'dan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı Kerem Aktürkoğlu öfkesine yenik düştü, küfrü bastı! Kerem Aktürkoğlu öfkesine yenik düştü, küfrü bastı! Kocasını terk edip pastacıya kaçan kadının gerekçesi şoke etti Kocasını terk edip pastacıya kaçan kadının gerekçesi şoke etti İstanbul'un kara kavuşacağı tarih açıklandı İstanbul'un kara kavuşacağı tarih açıklandı