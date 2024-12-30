2024 yılının son seçim anketinin sonuçları açıklandı

THEMİS Araştırma 2024 yılının son genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anketin sonuçlarına ise hem kararsızlar dağıtılmamış hem de dağıtılmış durumda Ümit Özdağ'ın Genel Başkanlığı'nı yaptığı Zafer Partisi damgasını vurdu.

Türkiye "erken seçim", "yeni Anayasa", "ekonomi", "Suriyeliler" ve "bebek katili Öcalan" gündemleriyle 2024 yılına veda ederken Themis Araştırma 2024 yılının son genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Themis'in 22-27 Aralık tarihleri arasında CARİ yöntemi kullanarak gerçekleştirdiği ve hata payının +/-2,8 olarak açıklanan "Aralık 2024 Siyasi Profili" adlı ankette "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye soruldu.

İşte THEMİS Araştırma'nın seçim anketinin sonuçları

THEMİS Araştırma anket sonuçlarını "bir önceki araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlar dikkate alındığında Aralık ayı konjonktüründe siyasi partilerin yerlerinde değişim olmuş. AK Parti ve MHP partisinde bir toparlanma Zafer partisi DEM Parti ile İYİ Parti'de görece bir yükselme, Yeniden Refah ve CHP'de düşüş gözlenmiştir. Suriye'deki gelişmelerin iktidar bloğunda toparlanma sağladığı anlaşılmaktadır. Kasım araştırmasından farklı olarak TİP partisi %1'in altında olan diğer partilerin içinde bulunurken bu kez kararsızlar dağıtıldıktan sonra %3.1 oy oranı ile birin üzerindeki partiler arasına girmiştir. TİP partisinin, CHP'den gelen oylar ile bu orana ulaştığı gözlenmektedir." diyerek yorumladı.

İşte ankette partilerin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranları