2025 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tüm maddeleri kabul edildi. Bütçenin tümü ise yarın oylanacak.

TBMM Genel Kurulu, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da kanun teklifi görüşmeleri sürerken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Kacır, son 1 yılda Türkiye'nin planlı sanayi alanlarına ilişkin yürüttüğü soruyla ilgili, "Gerçekten, 2002'den bu yana Türkiye'de organize sanayi bölgeleriyle, endüstri bölgeleriyle planlı sanayileşmeyi muazzam bir hızla bugünlere getirdik. 2002'de sayıları 191 olan organize sanayi bölgelerimizin sayısını bugün itibarıyla 364'e çıkarmış olduk. 'Bugün itibarıyla' diyorum çünkü bu vesileyle ilk kez burada, sayın milletvekillerimizin huzurunda dün Kahramanmaraş Afşin'de 74 hektar büyüklüğünde bir organize sanayi bölgesinin kuruluşunu da tamamladığımızı ilan etmiş oluyorum. Son 1 yılda 5 bin 978 hektar olan 12 organize sanayi bölgesi, 7 endüstri bölgesi, 4 sanayi alanı ilan etmiş olduk. Bunlara Kahramanmaraş Afşin OSB'de 74 hektarlık bir ilave planlı sanayi alanını da dahil ettik" ifadelerini kullandı.

'TÜBİTAK'TA 91 BİN BİLİM İNSANIMIZA 3 MİLYAR 300 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bilim insanlarıyla ilgili sorusunu değerlendiren Bakan Kacır, "Bu yıl TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleriyle hepsi birbirinden kıymetli çalışmalar yürüten 57 bilim insanına ödüllerini yine milletin evinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tevdi ettik. TÜBA TESEP kapsamında 4'ü Telif Eser Ödülü, 1'i Halil İnalcık Özel Ödülü, 1'i Kemal Karpat Özel Ödülü ve 1'i Jüri Özel Ödülü olmak üzere 7 eser ödüle layık görüldü. Yine, bu yıl 20 farklı ülkede bilimsel çalışmalar yürüten 25 genç bilim insanımıza da TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri'mizi takdim etmiş olduk. Bunların yanında, bu yıl 7'si bilim, 13'ü teşvik, 1'i hizmet ödülü olmak üzere 15 farklı üniversiteden 21 bilim insanımıza da TÜBİTAK Bilim Ödülleri'ni takdim ettik. Ben, bu vesileyle, bilim insanlarımızın çalışmalarını en güçlü şekilde himaye eden ve her yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri törenlerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ev sahipliği yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 2024 yılı içinde yürüttüğümüz burs ve destek programlarıyla TÜBİTAK'ta 91 bin bilim insanımıza 3 milyar 300 milyon lira destek sağladık" diye konuştu.

'TÜRKİYE, YENİ TEKNOLOJİ YATIRIMLARININ ADRESİ OLMAYA DEVAM EDECEK'

Bakan Kacır, bir milletvekilinin, 'Togg'un gözden çıkardınız, Çinlilere destek verdiniz' şeklindeki sorusunu değerlendirerek, şöyle devam etti:

"Bunu şiddetle reddediyorum. Togg bizim milli iftihar kaynağımızdır. Togg, 60 yıllık Devrim Otomobili hayalinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devrin otomobili olarak gerçeğe dönüşmesinin adıdır. Biz, Togg'u bugünlere getiren iktidarız. Sayın Cumhurbaşkanımız Togg'un müellifidir, Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin milli otomobil projesini hiç kimse bu projeye inanmazken sahiplenmiş kişidir. Bizler de onun gösterdiği istikamet doğrultusunda milli otomobilimizi nasıl bugünlere kadar desteklemişsek bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bunun yanında, Türkiye, elbette, küresel markaların yeni teknoloji yatırımlarının adresi olmaya devam edecek. Türkiye, elektrikli otomobillerde bir üretim ve teknoloji geliştirme üssü olarak otomotiv sanayisini daha iyi düzeylere inşallah gelecekte de taşıyacak."

'170'E YAKIN PROJEYE 98 MİLYAR LİRALIK YATIRIMI HAREKETE GEÇİRDİK'

Savunma sanayiinin Türkiye'nin öncü konumunda yer aldığını söyleyen Bakan Kacır, başta havacılık olmak üzere yüksek teknolojiye sahip milli çözümler geliştirildiğini aktardı. Bakan Kacır, yüksek teknolojik yatırımların son durumu ile ilgili ise "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'yla makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ürünleri ve dijital dönüşüm alanlarında çağrılara çıktık. Bu çağrılarımız kapsamında devam eden 170'e yakın projede 98 milyar liralık yatırımı harekete geçirmiş olduk. Yine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızın 300 milyar lira kaynakla desteklediği ve 284 yüksek teknoloji ürünü ki bu 284 ürün Türkiye'nin dış ticaret açığının yüzde 85'ini oluşturan ürünlerdir ve 261 teknoloji başlığına yönelik yatırımlara uzun vadeli, uygun koşullarda finansman imkanları sunduğumuz Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı sürdürüyoruz. Bu program kapsamında bakanlığımızca desteklenmesi uygun görülen 28 projenin önünü açmış olduk. Bu projelerin her biri Türkiye'nin dış ticaret açığını kapatmaya dönük çok önemli kazanımlar sağlayacak ve toplam 240 milyar liralık yatırım bu projelerle harekete geçmiş olacak" dedi.

GENEL KURUL'DA, 'KÜRT' TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine devam edildi. Bütçe üzerine söz alan DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin arasında tartışma yaşandı. Şahin, "'Kürt düşmanlığı' ifadesini ben çok ağır buluyorum. Bizim düşman olduğumuz bir tek şey vardır; ülkemize, bölgemize tehdit oluşturacak terör örgütleridir. DEM Parti de Kürtlerin tek temsilcisi değildir, burada her partinin içerisinde Kürt milletvekillerimiz vardır, bu hassasiyeti de bir kere daha ifade edeyim. Ama arkadaşlarımız Kürtlere bir düşman arıyorlarsa Kürtlerin düşmanları PKK terör örgütüdür ve onların uzantılarıdır" dedi. DEM Partili Koçyiğit'in "Öncelikle Sayın İsa Mesih yanlış yerde oturuyor. Biz hükümetin politikalarını eleştiriyoruz, biz hükümetin Suriye politikasını eleştiriyoruz, biz hükümetin iş tuttuğu kesimlerin yanlış olduğunu söylüyoruz. İsa Mesih Bey'e ne oluyor ben anlamadım" dedi. Tartışmaların sürmesi üzerine birleşime 15 dakika ara verildi.

'AK PARTİ'Yİ KÜRT DÜŞMANI GİBİ GÖSTERMEK BARIŞI ZEDELEYEN BİR ŞEY'

Aranın ardından konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kürt tartışmasına atıfta bulunarak, "Şimdi, tartışmaya mahal vermemek adına, Türkiye'de Türkler ve Kürtler kardeş olarak yaşamaktadır; hepimiz bu bilinçteyiz. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kürtlerle, Türkmenlerle, Araplarla huzur içinde bir yaşam için mücadele veriyor. Türkiye'nin sorunu ve mücadelesi terör örgütleriyle, emperyal güçlerle, başka bir derdi yok. Yani Türkiye'nin problemi DEAŞ'le, PYD'yle, PKK'yla. Hem sınır güvenliğimiz hem de Suriye'deki halkların huzur ve birliktelik içinde yaşaması ve Suriye'nin bütünlüğüyle alakalı. Yoksa, AK Parti iktidarını Kürt düşmanı şeklinde lanse etmek, göstermek, barışı zedeleyen bir şey, bu süreci baltalayan bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda 16 maddeden oluşan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin tüm maddeleri kabul edildi. Bütçenin tamamı yarın yapılacak Genel Kurul oturumunda oylanacak.

DHA