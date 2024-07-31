22 DEM Partili vekilin sokak hayvanları yasası oylamasına neden katılmadığı belli oldu

DEM Partili 22 milletvekilinin, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla TBMM'de kabul edilen sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi için TBMM'deki oylamaya neden katılmadığı belli oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), sokakta yaşayan köpeklerin “uyutulmasını” içeren tartışmalı yasa teklifini salı günü kabul etti. AK Parti tarafından hazırlanan teklif, TBMM'deki oylamada çoğunluk desteğini alarak yasalaştı. Yasa, özellikle hayvan hakları savunucuları ve muhalefet partileri tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

600 sandalyeli TBMM'de, AK Parti'nin 244 ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 29 oyuyla kabul edilen teklif, toplamda 273 oyla Meclis’ten geçti. Muhalefet partilerinden ise toplam 224 ret oyu verildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 123 ret oyu kullanırken, 4 milletvekili oylamaya katılmadı.

Euronews'te yer alan habere göre; Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) saflarındaki 22 milletvekilinin oylamada yer almaması, dikkat çekti ve eleştirilere neden oldu. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, bu duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Koçyiğit, kanun teklifinin aceleyle gündeme getirildiğini belirterek, “Teklifin Pazar ve Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’na geleceğinin takvimi net değildi. Bizim sadece 1 gün önce haberimiz oldu” dedi.

'22 MİLLETVEKİLİ ZORUNLULUKTAN KATILAMADI'

Koçyiğit, yoklama sırasında yer almayan 22 milletvekilinin de zorunluluktan dolayı katılamadığını ifade etti. “Takdir edersiniz ki bir partiyiz ve pek çok programımız var. Hem Türkiye'de hem de yurtdışında etkinliklerimiz bulunuyor. Ayrıca bazı milletvekillerimizin ciddi sağlık sorunları vardı ve bir kısmı da ulaşım sıkıntıları nedeniyle Ankara’ya ulaşamadı” diye ekledi.