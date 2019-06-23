23 Haziran İstanbul seçiminin kazanan anket firması belli oldu

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde İstanbul'da 31 bin 342 sandık, 10 milyon 560 bin 963 seçmen sandık başına gitti. Saat 08:00'de başlayan oy verme işlemi 17:00'de sona erdi.



Henüz resmi olmayan sonuçlara göre seçim için en doğru tahmini yapan araştırma firması da belli oldu.

Buna göre 23 Haziran İBB Başkanlığı seçimlerini en doğru bilen araştırma firması KONDA oldu.

KONDA



KONDA, 23 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en doğru tahmini yapan anket şirketi oldu. KONDA'nın son paylaştığı ankete göre, kararsızlar orantılı bir şekilde dağıtıldığında Ekrem İmamoğlu yüzde 54, Binali Yıldırım’ın yüzde 45 oy oranına ulaştığı ifade edildi. (KONDA'nın anketi için tıklayın)



THEMİS ARAŞTIRMA



Seçim sonucunu en yakın tahmin eden bir diğer araştırma şirketi de Themis oldu. Themis Araştırma'nın yayınladığı ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 53.4, rakibi Binali Yıldırım ise 45.7 oy alacağı tahmin ediliyordu. (Themis Araştırma Firması'nın anketi için tıklayın )



ORC ARAŞTIRMA

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık'ın son anketine göre AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım yarışı yüzde 47 ile önde götürüyor. ORC'nin "23 Haziran'da kime oy vereceksiniz ?" sorusuna CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 46,7'de kaldı.

OPTİMAR ARAŞTIRMA

Optimar Araştırma şirketi, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son ankette CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 52 ile Binali Yıldırım’ın dört puan önünde olduğunu ortaya koydu.

ADA ARAŞTIRMA

ADA Araştırma şirketinin yaptığı ankete katılanların verdiği cevaplara göre kararsızların dağıtılması sonucunda Binali Yıldırım yüzde 48,30 destek alırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 50,64'lük oranla öne geçti.

MAK DANIŞMANLIK

MAK Danışmanlık'ın yaptığı ankete göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu önde. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 50,3, Binali Yıldırım yüzde 48,2 ve Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar yüzde 0,75 oy alacağı öngörülüyor.

METROPOLL

Metropoll'ün açıkladığı son ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 51,2 ile yarışı önde götürürken, Binali Yıldırım'ın oyu ise yüzde 39,7 oldu.

İSTANBUL EKONOMİ ARAŞTIRMA

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, 17-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul çapında 1500 kişi ile, bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 52,11, AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım yüzde 47, Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar ise yüzde 0,84 oy oranına ulaştı.

RAMSES

Ramses'in İstanbul seçimlerine ilişkin yaptırdığı ankete göre, Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 51.14, Binali Yıldırım'ın oy oranı ise 48.53 oldu.

KONSENSÜS ARAŞTIRMA

Konsensüs Araştırma şirketinin yaptığı ankete göre İmamoğlu, Yıldırım'ın yüzde 2,1 farkla önünde bulunuyor. Anket verilerine göre Ekrem İmamoğlu yüzde 50,2, Binali Yıldırım ise 48,1 oy alacak.



SONAR



SONAR Araştırma'nın 23 Haziran anketinde Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun gerisinde kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 52.3, Binali Yıldırım'ın oy oranı ise yüzde 46.7'de kaldı.

AVRASYA ARAŞTIRMA

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 4-5 puan farkla 23 Haziran'ın galibinin İmamoğlu olacağını söyledi.

PİAR ARAŞTIRMA

Piar araştırma şirketi tarafından yapılan bir değerlendirmede, "kitle psikolojisinin Ekrem İmamoğlu lehine olduğu" yorumu yapıldı.

ANAR ARAŞTIRMA

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu'ya göre Ekrem İmamoğlu 2 puan ile Binali Yıldırım'ın önünde.

GENAR ARAŞTIRMA

GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş'a göre ise Ekrem İmamoğlu 1-2 puan önde.



