23 Haziran seçimleri için 4 anket firmasından 4 açıklama

AK Parti Hükümeti'ne yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "İstanbul seçimlerine anket firmaları nasıl bakıyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul’da seçmen tercihleri değişiyor mu? 31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki 13 bin oy farkı duruyor mu? 23 Haziran seçimleri yine kıl payı mı sonuçlanacak? Yoksa yeni bir siyasi tabloyla mı karşı karşıyayız?" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak bazı anket şirketlerinin yöneticileriyle konuştu.

Buna göre,

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, seçimin iptali sonrası CHP'li Ekrem İmamoğlu lehine oluşan havanın dağılmaya başladığını söyledi.

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, YSK'nın gerekçeli kararı sonrasında aradaki farkın azaldığını, 23 Haziran'da sonucu 31 Mart'ta sandığa gitmeyen %4 oranındaki seçmenin belirleyeceğini söyledi.

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu ise oy tahmininden ziyade seçmen eğilimlerinin iyi izlenmesi gerektiği görüşünü savundu.

Konsensus Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı ise Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki "kıl payı fark"ın devam ettiğini belirterek seçim sonuçlarını 24 Haziran’da oy kullanıp 31 Mart’ta sandığa gitmeyenler tarafından belirleneceğini söyledi.