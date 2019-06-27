23 Haziran sonrası İBB'den ilk İmamoğlu tweeti

23 Haziran seçimleri sonrası sessizliğini koruyan İBB'nin resmi Twitter hesabı, günler sonra Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu duyuran tweetini takipçileri ile paylaştı. İBB'nin resmi Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'nun Resmi Twitter hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız" ifadelerine yer verildi.

İBB'nin Resmi Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'nun resmi Twitter hesabıda takip edildi.

Öte yandan İBB'nin resmi Twitter hesabındaki takipçi hareketliliği de dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı