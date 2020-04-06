23 Nisan akşamı tüm yurtta İstiklal Marşı okunacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlamalarına ilişkin açıklama yaptı. Şentop, 23 Nisan akşamı saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında İstiklal Marşı okumaya davet etti.

Şentop, "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00’de tüm Türkiye’yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele’nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. Yıl’ın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım." ifadelerini kullandı.

