23 Nisan'ın Başbakanı 11 yaşındaki Esma oldu

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Esma Taşyürek'e devretti.

Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada, "23 Nisan çocuk bayramı, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan kabul edilen ilk resmi bayramdır. Bu bayramın bir hikayesi var. Aziz milletimiz, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenik düşmüş, ülkemizi işgal edenlerle amansız bir mücadeleye girişmiştir. Bu mücadelede, kadın, erkek, ihtiyar birçok kişiyi bu savaşlarda şehit verdik. Birçok çocuğumuz yetim, öksüz kaldı. 23 Nisan'da Meclis açıldığında ulusal egemenliğimiz bütün dünyaya duyuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımız için büyük bir bayram, şenlik düzenledi. Çocuklarımızın inançlarının, umutlarının artması için düzenlenen bu bayram çok büyük ilgi gördü. Bu bayramı dünyanın her yerine armağan eden bir ülkeyiz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz, gayret ediyoruz. 23 Nisan Bayramı'nızı kutluyorum. Bakanlar Kurulu bugün sizin. Sözü başbakanınıza bırakıyorum." dedi.

23 Nisan'da Başbakanlık koltuğuna oturan Esma Taşyürek yaptığı konuşmada, "Herkese nice mutlu bayram diliyorum. Bizlere bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimize, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Sevgili arkadaşlarım hepnizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" diye konuştu.

"Son kez Başbakanlık koltuğunda oturuyorsunuz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Esma Taşyürek, "Halkımız 24 Haziran'da en doğru olana karar verecektir" dedi.