23 Nisan'ın Başbakan'ı Yağız Keçe oldu

Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankaya Köşkü’nde düzenlenen programda çocukları ağırladı. Başbakan Yıldırım'ın koltuğunu devredeceği Fevzi Özbey Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Yağız Efe Keçe, Başbakan Yıldırım’ın 0002 plakalı makam aracından indi. Daha sonra Keçe’nin ismi Bakanlar Kurulu toplantısının gerçekleştirildiği salonda çocuk protokol üyeleri tarafından anons edildi. Başbakan Yıldırım tarafından karşılanan Keçe, Yıldırım’ın koltuğuna oturdu.



Başbakan Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bütün çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum, bayramlarını kutluyorum.Siz, dünyamızı güzelleştiren meleklersiniz. Sizler, yeryüzünün yıldızlarısınız. Her çocuk, baharı müjdeleyen bir çiçektir. İnanıyorum ki sizler binbir renkli çiçekler olarak dünyaya baharı yaşatacaksınız. Ulusal egemenlik mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri 23 Nisan tarihidir. Bu tarih, İstanbul işgal edildikten sonra toplandığı ilk tarihtir. Bu tarihin çocuklar için bayram ilan edilmesi rastlantı değildir. Ulusal egemenlik, bir toplumun bağımsız olarak varlığını sağlayan en önemli husustur."

KÜÇÜK BAŞBAKAN'DAN 18 YAŞ MESAJI

Koltuğu devralan Keçe ise "Bütün dünya çocuklarına mutlu bir gelecek istiyorum. 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı bir ömür diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından çocuk bakanlar, koltuğu devralan küçük başbakana sorularını yöneltti.

İşte o sorular ve yanıtları:

Anayasa değişikliğiyle 8-9 yıl sonra bazılarınız bakan olabileceksiniz nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna küçük başbakan "Mutluyuz, bu konu için mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ediyorum" yanıtını verdi. Kadın bakanların sayısı ile ilgili soruya ise "Kadın bakanlarımızın da artması lazım. Ben memnuniyet duyarım, eminim sayın başbakanımız da memnuniyet duyar" diye yanıt verdi.

EĞİTİM SİSTEMİ SORULARI

Küçük bakanlar, başbakana eğitim sistemi konusunda sorular da yöneltti.

Tekli eğitim sistemi konusunda başbakan "Tekli eğitim sistemine geçilmesi iyi oldu. Sabahçı öğrencilerimiz erken gidiyordu, öğlenci öğrencilerimiz de eve geç geliyordu" dedi. Başka bir çocuk bakanın "Bazı okullar çok kişi oluyor. Mesela benim okulum 40 kişi. Öğretmenimiz ders yapmak zorlaşıyor" diye sorunca da "Tekli eğitim sistemine geçince bu kalkacak, okullarda daha az öğrenci kalacak" diye yanıt verdi.

Küçük Başbakan 4+4+4 eğitim sistemi için ise "Bence iyi oldu" dedi.

'Okullarda akıllı tahtanın olmadığı yerlere de tablet verilmeli. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna

Küçük başbakan, "Ortaokullara da vereceğiz. Bir yıl içinde vereceğiz.

Bazen okullarda küçük kazalar olabiliyor. Öğrenciler ağır yara alabiliyor. Bunun için ambulans çağrılıyor. Fakat ambulans trafikte kalırsa kötü oluyor. Bunun için okullara küçük sağlık odaları koyabilir miyiz? sorusuna

Küçük Başbakan 'Tabiki de daha uygun olur' yanıtı verdi.