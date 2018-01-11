24 yıl sonra yeniden... Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü

1 Kasım 2015'te yapılan seçimlerin ardından milletvekili yeminini değiştirerek okuyan, ardından da tekrar okumayı kabul etmeyen Leyla Zana'nın vekilliği devamsızlık nedeniyle düşürüldü.



TBMM Genel Kurulu'nda bu akşam yapılan oturumda HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zanahakkında karar çıktı.

VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Zana, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinin ardından yapılan yemin oturumunda; yemin metnini değiştirip "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" demiş. Bu yemin kabul edilmemişti.

Genel Kurul'a bir daha gelip yemin etmeyen Leyla Zana'nın milletvekilliği devamsızlık nedeniyle düşürüldü.