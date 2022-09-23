26 ili kapsayan bir seçim anketi daha! Tüm dengeler değişti

PİAR Araştırma da 26 ilde gerçekleştirdiği son seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anket sonuçlarında iktidarın oy kaybı dikkat çekerken, muhalefet yükselişte. Anketin sürprizi ise Ümit Özdağ'ın Genel Başkanlığı'nı yaptığı Zafer Partisi oldu...

PİAR Araştırma 15-18 Eylül tarihleri arasında "Türkiye Siyaset Gündemi" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

PİAR Araştırma'nın son seçim anketine göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 29,1 olarak açıklanırken, CHP'nin oy oranı yüzde 28,1 oldu.



Türkiye genelinde 26 ilde, 2.608 katılımcı ile yüz yüze mülakat yöntemiyle yapılan araştırmada, katılımcılara seçim olması halinde kime oy verecekleri soruldu.

İşte PİAR Araştırma'nın anket sonuçları:





Araştırma sonuçlarına göre AK Parti'nin oylarının yüzde 29,1 olduğu görüldü.



CHP'nin oyları ise yüzde 28,1 oldu.



İYİ Parti yüzde 11,2'de kaldı.



HDP yüzde 10,6 oy aldı.



MHP'nin oyları bu ankette yüzde 8,6 oldu.



Zafer Partisi oy oranı yüzde 3.5 olarak kaydedildi.



Diğer partilerin oy oranları şöyle:

DEVA Partisi yüzde 1,9



BTP yüzde 1,8



Yeniden Refah Partisi yüzde 1,4



Gelecek Partisi yüzde 1,1



Saadet Partisi yüzde 0,9



TİP yüzde 0,8



Diğer yüzde 1.