27 ildeki son seçim anketinde dikkat çeken oy farkı: O oylar patladı!

Seçimlere sadece 52 gün kala peş peşe açıklanan seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. Yöneylem Araştırma tarafından yapılan "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa" anketinin sonuçları dikkat çekti.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Partilerin oy oranlarının yayımlandığı anket sonucunda AK Parti birinci parti olurken, Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi (MP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yeniden Refah Partisi (YRP) ve kararsız seçmenlerin oranı dikkat çekti.

Yöneylem Araştırma tarafından 18-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Seçmen Eğilimleri araştırmasında katılımcılara "Bu pazar milletveklliği seçimi olsa hangi patiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 30,2 ile birinci parti olurken, CHP'nin oy oranının ise yüzde 24,2 olduğu görüldü.

Sırasıyla ankette HDP yüzde 8.4, İYİ Parti yüzde 8 ve MHP yüzde 5.9 oy oranıyla yer aldı.

'Oyları bölecek' iddialarıyla muhalefet cephesinde tarışmalara neden olan Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi ise yüzde 3.1 oy oranına sahip oldu.

Anket sonuçlarında dikkat çeken bir diğer parti ise Türkiye İşçi Partisi (TİP) oldu. TİP'in oy oranının ise yüzde 2.8 olduğu görüldü.

TİP'in hemen ardından ise Cumhur İttifakı'na katılmama kararı alan Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi yüzde 1.4'lük oy oranıyla yer aldı.

İşte son seçim anketindeki sonuçlar:



AK Parti: Yüzde 30,2

CHP: Yüzde 24,2

HDP: Yüzde 8,4

İYİ Parti: Yüzde 8

MHP: Yüzde 5,9

Memleket Partisi: Yüzde 3,1

TİP: Yüzde 2,8

YRP: Yüzde 1,4

Zafer Partisi: Yüzde 0,8

DEVA: Yüzde 0,4

Diğer: Yüzde 0,9

Kararsız: Yüzde 10,1

Oy kullanmayacaklar: Yüzde 3,9