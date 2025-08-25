28 Mayıs seçimleri doğru tahmin eden 3 anket firmasının son anketlerinin ortalaması açıklandı
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını yüzde 100 doğru tahmin eden BETİMAR, HBS ve PİAR araştırma şirketlerinin Ağustos ayı genel seçim anket ortalaması belli oldu.
Piar Araştırma, BETİMAR ve HBS Araştırma'nın anketlerine göre; CHP Ağustos ayında yüzde 32,1 oy desteği alırken bu oran AK Parti'de yüzde 30,8 oldu.
MHP yüzde 8,2 oy oranı ile 3. parti olurken, DEM'in oy oranı yüzde 8,2 oldu.
Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:
İYİ Parti yüzde 5,8
Zafer Partisi yüzde 4,5
YRP yüzde 3,6
Diğer yüzde 6,7
İşte 3 firmanın Ağustos ayı anket ortalaması:
