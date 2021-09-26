'2Suriyeli kardeşlerimize değil, onları buraya getirenlere kızacağız''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Suriyeli göçünden en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay’da, “Suriyeli kardeşlerimiz var, zaman zaman şikayet edilir. Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız, onları buraya getirenlere kızacağız, onların ne kabahati var” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli göçünden en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay’da, “Suriyeli kardeşlerimiz var, zaman zaman şikayet edilir. Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız, onları buraya getirenlere kızacağız, onların ne kabahati var. Ama göreceksiniz, inşallah iktidarımızda Suriyeli kardeşlerimizi onların gönül rızası ile kendi ülkelerine göndereceğiz. Suriye’de huzuru, barışı sağlayacağız” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, biz dizi ziyaret için geldiği Hatay’da, EXPO 2021 Hatay’ın tanıtım toplantısına katıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Çakar, EXPO 2021’in tanıtım sunumunu yaptı. Sunumun ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO 2021'in kent için önemini anlattı.

"HEPİNİZİ SELAMLIYORUM"

Kılıçdaroğlu ise Hatay'ın yalnızca Türkiye için değil dünya için önemli bir kent olduğunu vurgularken çalışmalarından dolayı Savaş ve ekibini tebrik etti. Kılıçdaroğlu’nun EXPO 2021 Hatay Tanıtımı'nda yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Çok güzel bir mekandayız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Önde protokolümüz var. Bütün dostları selamlıyorum. Ben dostlar deyince kendi milletvekillerimizi, Millet İttifakı’nı oluşturan milletvekillerini kastetmiyorum. Dostlarımız deyince toplumun her kesimini, esnafını, sanayicisini, apartman görevlisini, taksi, TIR şoförünü, ev kadınlarını, çalışanları, işçileri, emeklileri anlatıyorum; bütün bunların hepsini dost olarak kabul ediyoruz.

Hatay, sadece Türkiye için değil dünya için çok önemli bir kent. Tarihi deseniz, mükemmel bir tarihi var. Mutfağı deseniz, mükemmel bir mutfağı var. İnanç, kimlik zenginliği deseniz, dünyanın ender illerinden birisi. Güzel ülkemizin nadide bir bölgesi. Kadim bir kent.

"KENTİ TANITMAK BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVİ"

Hepinizin huzurunda Büyükşehir Belediye Başkanı’mızı yürekten kutluyorum, size verdiği hizmetler dolayısıyla. Kenti tanıtmak öncelikle belediye başkanlarına düşer. Bu kent, sıradan bir kent değil. Bu kentin tanıtımı için belediye başkanımızın ve arkadaşlarının gösterdiği çaba takdire değerdir. Kentlerin kendine özgü kültürleri vardır. Kültür zenginliği açısından Hatay’ın zaten özel bir yeri vardır. İnançlar açısından öyle. Mutfağı, tarihsel derinliği açısından öyle. Olağanüstü zengin bir kent.

SURİYE AÇIKLAMASI

Türkiye’nin sorunları var, biliyorum. Bu sorunlar aşılacak sorunlar. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, göreceksiniz, güzel Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz, beraber inşa edeceğiz, buna inanmanızı istiyorum. Suriyeli kardeşlerimiz var, zaman zaman şikayet edilir. Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız, onları buraya getirenlere kızacağız, onların ne kabahati var. Ama göreceksiniz, inşallah iktidarımızda Suriyeli kardeşlerimizi onların gönül rızası ile kendi ülkelerine göndereceğiz. Suriye’de huzuru, barışı sağlayacağız.

"BİR ARADA KARDEŞÇE YAŞAYACAĞIZ"

Büyükşehir belediye başkanlarımız burada, onlar toplantılarını burada yaptılar. Hatay, bundan sonra çok daha güzel çalışmalara gebe ve bunların tamamı olacak. Engel çıkarıyorlar zaman zaman, bunları biliyorsunuz. Ama şundan emin olun; hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar bu engelleri aşacağız ve halka hizmeti götüreceğiz. Çünkü bizim ahdimiz var. Türkiye’de huzuru, barışı sağlayacağız. Türkiye’de beraber huzur içinde yaşayacağız. Bir arada kardeşçe yaşayacağız. Kişilerin kimliği, inançları, yaşam tarzları, başımızın üstünde yeri var. Dolasıyla biz, kişilerin başka sorunlarına ineceğiz. İşi var mı, yok mu, hastanede iyi mi, okulda iyi mi, eğitim sistemi iyi mi, fabrikalar var mı, işsizlik sorunun çözdük mü, bütün bu sorunlarla ilgileneceğiz ve inanın bütün bu sorunların tamamını çözeceğiz güzel Türkiye için.”

Hatay 2021 Tanıtım Programı’na, CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç, Fethi Açıkel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP milletvekilleri, CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar katıldı.