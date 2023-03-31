3 anket firmasının son anketleri açıklandı: O parti Meclis dışı, İnce seçimi 2'nci tura taşıyor

Üç anket şirketi, hem Memleket Partisi’nin hem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 14 Mayıs seçimlerindeki oy potansiyelini incelendi.

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

Yüzde 30’luk bir oy potansiyeli bulunduğunu öne süren İnce’yse hedefini ikinci tura kalmak olarak belirledi.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın görüştüğü şirket yöneticileri İnce ve Memleket Partisi’ne dair ellerindeki verileri açıkladı.

MetroPOLL

Prof. Özer Sencar’ın yönettiği MetroPoll Araştırma’ya göre Memleket Partisi’nin oyu ocakta binde 3 iken, şubatta yüzde 2,7’ye, martta yüzde 3,4’e çıktı. Sencar, nisanda bu oranın yüzde 5’i geçebileceğini öngörüyor.

Buna göre marttaki ankette İnce’ye oy vereceğini söyleyen kesimin yüzde 38’i daha önce AKP’ye, yüzde 30’uysa CHP’ye oy vermiş.

PanoramaTR

PanoramaTR’ye göre İnce yüzde 10, Memleket Partisi’yse yüzde 5’ten fazla oy alıyor. Bu seçmelerin, ikinci turda yüzde 50’si Kılıçdaroğlu’na, yüzde 30’u da Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor.

Ankete göre İnce’yi destekleyen katılımcıların yüzde 17,3’ü daha önce AKP’ye, yüzde 15,9’u CHP’ye, yüzde 10’u İYİ Parti’ye, yüzde 4,5’i MHP’ye oy verdiğini söyledi.

Türkiye Raporu

Türkiye Raporu yöneticisi Can Selçuki’nin 16 Mart’taki araştırmasına göreyse İnce yüzde 16, Memleket Partisi yüzde 8,2 oy alıyor. Selçuki, İnce’nin girdiği kavgalardan ötürü enerjisinin yıprandığını ve partisinin oyunun barajın altına indiğini tahmin ediyor.

Editör notu: Anketlerde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiler açıklanmadı:

Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği

Anketin hangi tarihlerde gerçekleştirildiği

Örneklem büyüklüğü

Örneklem belirleme yöntemi

Anket sorularının nasıl ifade edildiği

Anket uygulama yöntemi

Hata payı

Kararsızların nasıl dağıtıldığı

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