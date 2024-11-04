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3 belediyeye kayyum ataması sonrası DEM Parti'den protesto kararı

3 belediyeye kayyum ataması sonrası DEM Parti'den protesto kararı
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Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasını protesto eden DEM Parti, bir hafta boyunca TBMM çalışmalarına katılmayacağını açıkladı. Ayrıca DEM Parti Grup Toplantısı Mardin'de gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Üç belediyeye kayyum ataması yapılırken DEM Parti'den yeni bir açıklama geldi. 

DEM Parti'li Gülüstan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, barış için uzattıkları elin kırılmaya çalışıldığını belirterek, "Kayyım uygulamaları, aslında iktidarın çözüm istemediğini; çözüm yerine çözümsüzlükten, barış yerine savaştan ve şiddetten beslendiğini bir kez daha bizlere göstermiştir. Oysa ki Türkiye halkları ve Kürt halkı barış istiyor. Türkiye halkları gözünü kulağını, sabah akşam televizyon programlarına dikmiş; barış için, çözüm için, diyalog için, 'Kim hangi mesajı verdi' diye dört gözle beklerken bugün barış ihtimalinin bir kez daha iktidar eliyle yok edilmeye çalışıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Partisinin Eş Genel Başkanlarının, Halkların Demokratik Kongresi'nin Genel Kurulu nedeniyle İstanbul'da olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Kayyım haberini aldıktan hemen sonra Batman'a doğru yola çıktılar. Batman'ın ardından Mardin'e geçecekler. Yarın grup toplantımızı saat 13.00'te Mardin'de gerçekleştireceğiz. Bu hafta Genel Kurul çalışmalarına, Plan ve Bütçe Komisyonu'na ve hiçbir komisyon çalışmasına katılmayacağımızın altını çizmek istiyorum. Bütün milletvekili arkadaşlarımız, MYK üyelerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, il ve ilçe örgütlerimiz, belediye eş başkanlarımız ve bütün seçilmişlerimizle beraber halkımızla beraber alanlarda, meydanlarda olacağız. Gasbedilen halkın iradesini ve belediyelerimizi sonuna kadar savunacağımızı ifade etmek istiyorum. Ve son olarak bize ve Türkiye'nin dört bir yanına bu hukuksuzluğu dayatan iktidara karşı, demokrasiye yönelik darbeye karşı; aydınlara, yazarlara, sanatçılara, STK'lara, demokratik kitle örgütlerine, siyasi partilere, her çevreye çağrı yapmak istiyoruz; gelin bugün yan yana duralım" diye konuştu. 

DEM Parti'den kayyum açıklaması: ''Biz barış için el uzatılmasını beklerken...''DEM Parti'den kayyum açıklaması: ''Biz barış için el uzatılmasını beklerken...''Politika

 

DHA

Etiketler dem parti kayyum protesto
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