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  4. 29 Ocak 2021 17:23

3 milletvekili CHP'den istifa etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşüp rahatsızlıklarını ileten 3 milletvekili CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

3 milletvekili CHP'den istifa etti
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CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İstifalar sonrası CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.

Meclis'teki sandalye dağılımı şu şekilde:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 289, Halkların Demokratik Partisi: 56, Milliyetçi Hareket Partisi: 48, İYİ Parti: 37, Demokrat Parti: 2,
Türkiye İşçi Partisi: 2, Büyük Birlik Partisi: 1, Demokrasi ve Atılım Partisi: 1, Demokratik Bölgeler Partisi: 1, Saadet Partisi: 1, Yenilik Partisi: 1, Bağımsız Milletvekili: 10. 

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