3 partinin Cumhurbaşkanlığı için ortak adayı belli oldu

Van'da basın toplantısı düzenleyen Özel AP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kıvanç Özel, "Biz, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ile 'güç birliği' anlaşması imzaladık. 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayımız Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Vecdet Öz olacak" dedi.

Üç parti olarak Öz'ü 100 bin imza toplayıp aday olarak göstereceklerini söyleyen Özel, imza kampanyasını Van'dan başlatarak yollarına devam edeceklerini belirtti.

CHP'nin İYİ Parti'ye 15 vekil vermesini eleştiren Özel, "Biz 100 bin imzayla 3 parti olarak Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr Vecdet Öz'ü Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayarak, bunun da ilk meşalesini imza kampanyasıyla Van'da başlatarak yolumuza devam edeceğiz. Sokakta adalet arayanların, 4 partiden birini seçip diğer 3'ünü rafta bırakması adalete terstir. CHP kendisine gelecek olan oyların önünü kesmiştir. Yani parayı sağ cebinden alıp, sol cebine koymuştur. Adalet istiyorsanız 59 il, 464 ilçede teşkilatlanmış ve 64 bin üyesi olan bir partiyi yok sayamazsınız" diye konuştu.



