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Son referandum sonuçları
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  1. 16 Nisan 2017 18:40

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Türkiye nefesini tuttu referandum sonuçlarına odaklandı. Peki büyükşehirlerde son durum ne ?

30 büyükşehirde referandum sonuçları
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Türkiye referandum için sandık başına gitti. Türkiye genelinde sandıkların yüzde 34’ü açıldı. 30 büyükşehirden 16’inde evet 14'sinde ise hayır önde.

Anayasa değişikliği için halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140  sandıkta oy kullandı. Aralarında İstanbul, Ankara, Balkesir, Bursa, Kocaeli, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Balıkesir, Hatay'da EVET oyları önde. 

İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Mersin, Van, Balkesir, Tekirdağ, Manisa, Muğla, Balıkesir'de ise HAYIR oyları önde gidiyor. 

büyükşehirlerde referandum sonuçları