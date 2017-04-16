30 büyükşehirde referandum sonuçları

Türkiye referandum için sandık başına gitti. Türkiye genelinde sandıkların yüzde 34’ü açıldı. 30 büyükşehirden 16’inde evet 14'sinde ise hayır önde.



Anayasa değişikliği için halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullandı. Aralarında İstanbul, Ankara, Balkesir, Bursa, Kocaeli, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Balıkesir, Hatay'da EVET oyları önde.



İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Mersin, Van, Balkesir, Tekirdağ, Manisa, Muğla, Balıkesir'de ise HAYIR oyları önde gidiyor.