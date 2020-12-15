4 partiden ABD'ye ortak tepki: Reddediyoruz!

TBMM'de; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla yapılan ortak açıklamayla ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararı reddedildi. Açıklamada, "Türkiye, milli güvenliğinin gerektirdiği hiç bir adımı atmaktan çekinmez, bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir. ABD'nin attığı bu yanlış adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz." ifadelerine yer verildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan Amerika Birleşik Devletleri’nin yaptırım kararına 4 partinin ortak tepki metnini okudu. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin imzaladığı metinde şunlar kaydedildi:



“ABD Yönetimi’nin 14 Aralık 2020 tarihinde Türkiye’ye karşı açıkladığı yaptırım kararını reddediyoruz. Türkiye, milli güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmez. Bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu anlayışıyla milli menfaatlerimiz doğrultusunda adım atarken sadece aziz milletimize hesap veririz. ABD’nin attığı bu yanlış adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz. Karşılıklı saygı temelinde ileri götürülmesi gereken ilişkilerimize de bir fayda sağlamayacağı açıktır. Türkiye, dış politikasında barış ve istikrara katkıda bulunmak için üzerine düşeni yapan bir ülkedir. NATO’nun saygın ve vazgeçilmez müttefikleri arasında yer almaktadır. Çıkar gruplarının dar görüşlü ve hasmane ajandalarının Türkiye - ABD ilişkilerini rehin almasına müsaade edilmemelidir. Türkiye’yi dışlayan bir bakış açısının dünya barışına katkı sunması mümkün değildir. Bu tavır, NATO’nun müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bu nedenlerle, ABD’yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz.”

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte tüm merak edilenler