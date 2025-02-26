4 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

4 milletvekiline ait dokunulmaz dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin ve Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

DHA