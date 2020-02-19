5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarının parti rozetlerini takarken yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Bugün büyük AK Parti ailesine katılma kararı alan 5 belediye başkanımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Afyon Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan'a, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e, Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e, Sakarya Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Önen'e ve Siirt Baykan Veysel Karani Beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün'e AK Parti'ye hoş geldiniz diyorum"
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