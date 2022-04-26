5 siyasi parti anlaştı! Yaşlıların sorunları araştırılacak
Yaşlıların sorunları ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için, 5 siyasi partinin ortak önergesi ile TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu.
TBMM yaşlıların sorunlarını araştıracak. Yaşlıların sorunları ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 5 siyasi partinin ortak önergesi ile TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu.
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