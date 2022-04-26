5 siyasi parti anlaştı! Yaşlıların sorunları araştırılacak

Yaşlıların sorunları ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için, 5 siyasi partinin ortak önergesi ile TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM yaşlıların sorunlarını araştıracak. Yaşlıların sorunları ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 5 siyasi partinin ortak önergesi ile TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu.