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5 siyasi parti anlaştı! Yaşlıların sorunları araştırılacak

5 siyasi parti anlaştı! Yaşlıların sorunları araştırılacak

Yaşlıların sorunları ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için, 5 siyasi partinin ortak önergesi ile TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM yaşlıların sorunlarını araştıracak. Yaşlıların sorunları ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 5 siyasi partinin ortak önergesi ile TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu.

Etiketler sişyasi parti yaşlı
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