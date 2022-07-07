51 ilde yapılan son seçim anketi sonuçları açıklandı

ALF Araştırma artık 1 yıldan az bir süre kalan 2023 seçimleri öncesinde 51 ilde gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Türkiye 2023 seçimlerine doğru adım adım ilerlerken, kamuoyu araştırmaları da hız kazandı. Son olarak ALF Araştırma'nın paylaştığı anket sonucu sosyal medyada gündem oldu.

2023 seçimlerine 1 yıldan az bir zaman kala anket firmaları da çalışmalarına hız verdi. Ankara'nın temel gündemi iktidarın değişip değişmeyeceği olurken, ittifaklarda partilerin oy oranları da merakla takip edilmeye başlandı.

Son olarak ALF Araştırma'nın 51 ilde 3400 kişi ile gerçekleştirdiği ve yayımladığı anket sonucu sosyal medyada gündem oldu. Araştırma sonucunua göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı %35,0 iken Millet İttifakı'nın oy oranı %43,6 olarak açıklandı.

Ankette AK Parti yüzde 28,4 ile birinci parti konumundayken CHP yüzde 27,2 ile puan farkını kapatarak ikinci parti oldu. Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 1,3 olarak hesaplanırken Memleket Partisi'nin listede yer almaması dikkat çekti.

ALF Araştırma'nın yayımladığı anket sonucu şöyle: