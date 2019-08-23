6 bin muhtar görevden alınabilir !

Türkiye 31 Mart’ta 50 bin 300 muhtar için oy kullanırken, seçimden kısa bir süre sonra YSK’ya, yeni seçilen muhtarlarla ilgili itiraz yağmaya başladı.

Dosyalar incelendiğinde, bazı muhtarların, “okur-yazar olma, 6 aydan beri aynı mahallede oturma, bir yılın üzerinde ceza almamış olma” gibi şartları taşımadığı ortaya çıktı.

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyeti Seçimi Hakkındaki Kanun’a göre bu şartları taşımaları gerektiği halde muhtarların aday olduklarında, buna ilişkin belge verme zorunluluğu bulunmuyor.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre istismarın artması üzerine yasal düzenlemeye gidilme kararı alındı. Bu muhtarlıklar için 7 Haziran 2020’de ara seçim yapılacak.