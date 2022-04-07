6 muhalefet liderinin yeniden bir araya geleceği tarih belli oldu

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının 3'ncü kez bir araya geleceği toplantının tarihi belli oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine 27 Mart'ta bir araya gelen 6 muhalefet partisi genel başkanı bu kez Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplanacak. BULUŞMA 24 NİSAN’DA

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları 3'ncü kez DP Genel Başkanı Uysal'ın ev sahipliğinde toplanacak. 24 Nisan'da iftarda buluşacak genel başkanlar, son toplantıda oluşturulmasına karar verdikleri komisyonların çalışmasını ele alacak. Toplantının, DP Genel Merkezi mi yoksa başka bir yerde mi yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.