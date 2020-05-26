''63 AK Partili milletvekili DEVA'ya geçecek'' iddiası

AK Parti ve MHP, bayramdan sonra Siyasi Partiler yasası ve Seçim Yasası'nı değiştirmek için düğmeye bastı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelen önerinin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir erken seçimle İYİ Parti'ye yaptıkları gibi önleri kesilmek istenirse Babacan ve Davutoğlu'na yardım ederiz' sözlerini ardından gelmesi, vekil transferinin önünü kesmek için yapıldığı açıklandı.

Ancak ortaya atılan iddia, asıl korkunun seçim yasağını aşmak için yapılacak geçici transfer değil, AK Parti'den kopuşları önlemek!

Okuyan, 63 AK Parti milletvekilinin istifa ederek Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'ne katılacağının konuşulduğunu katardı.

Kendisine bu bilgiyi önemli bir kaynağın aktardığını söyleyen Okuyan, asıl amacın AK Parti'den istifaları önlemek olduğunu belirtti.