''6'lı masa''da Meral Akşener bombası patladı

2023 seçimlerine 1 yıldan kısa bir süre kala 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının da, Cumhurbaşkanı yardımcısının da belli olduğu iddia edildi. Ancak en büyük sürpriz Meral Akşener ile ilgili iddia...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Muhalefetin seçim planı" başlıklı yazısında CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda net tavır aldığını belirtti. İYİ Parti'nin de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceğini iddia eden Altaylı, 6'lı masanın da bu fikre olumlu yaklaşabileceğini belirtti. CHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi stratejisinin sadece Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermekten ibaret olmadığını aktaran Altaylı, CHP liderinin MHP’den kopmuş ülkücülerle, AK Parti’ye artık yüz vermeyen milli görüşçülerle, AK Parti’yle yollarını ayırmış AK Partili önemli isimlerle görüştüğünü yazdı. "Kılıçdaroğlu halkın karşısına tek kişi olarak çıkmayacak" diyen Ataylı, CHP liderinin cumhurbaşkanı adaylığını açıklarken, cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarıyla sahneye çıkmayı planladığını belirtti. Cumhurbaşkanı yardımcılığı için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu isminin öne çıktığını ifade eden Altaylı, bu koltukta Sünni bir isim olmasının istendiğini yazdı. "Ve büyük bir sürpriz olarak Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nun vitrine çıkardığı ekip içinde yer almayacak." diyen Altaylı, Akşener'in 3 yıl sonunda geçilmesinin planlandığı parlamenter sistemi için aktif olarak hazırlanacağını söyledi. Altaylı, Kabine'de ise İYİ Parti'nin ciddi bir ağırlığı olacağını iddia etti. Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki yazısının tamamı için...