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  4. 21 Mart 2020 22:16

7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi.

7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilecek
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurtdışında bulunan Türklerle ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Millet olarak sağlık çalışanlarının yanındayız. Sizin aracılığınızla da onlara teşekür ediyorum. 

Uçuş yasağı koyduğumuz bazı ülkelerdeki öğrencilerimiz de oradaki misyonlarımıza başvururak, başkonsolosluklarımıza  başvururak tahliye talebinde bulundular.

Biz de bir çalışma başlattık, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'den öğrencilerimizi ülkemize getirme kararı aldık. 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getiriceğiz.

Tabi gelince de karantinaya tabi tutulacaklar. Sakarya ve Samsun'daki yurtlara yerleştirilecekler. 

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mevlüt çavuşoğlu
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