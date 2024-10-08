  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 81 ildeki bu pazar seçim olsa anketinin sonuçları açıklandı

81 ildeki bu pazar seçim olsa anketinin sonuçları açıklandı

81 ildeki bu pazar seçim olsa anketinin sonuçları açıklandı
Güncelleme:

Aksoy Araştırma tarafından 81 ilde yapılan "bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçları açıklandı.

Aksoy Araştırma, 'Türkiye Monitörü 2024 Yılı Eylül Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Araştırma, Türkiye’nin 81 ilinde 1537 kişi ile gerçekleştirildi.

Ankete göre, CHP birinci parti konumunu sürdürmekle birlikte yerel seçime göre AK Parti'yle birlikte oyları düştü.

Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranı şöyle oldu:

CHP: Yüzde 29.1
AK Parti: Yüzde 26.7
MHP: Yüzde 8.5
DEM Parti: Yüzde 7.8
İYİ Parti: Yüzde 3.8
YRP: Yüzde 3.7
Zafer Partisi: Yüzde 3
TİP: Yüzde 1.3
Saadet: Yüzde 0.4
Oy kullanmayacağım: Yüzde 7.9
Kararsızım: Yüzde 4.7
Diğer Partiler: Yüzde 3.1

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise CHP'nin puanı 32.6 oldu ve ilk sırada yer aldı. CHP'yi 30.5 puan ile AK Parti takip etti. MHP'nin puanı 9.9 olarak ölçüldü. DEM Parti'nin puanının ise 8.3 olduğu görüldü.

Aksoy Araştırma tarafından 81 ilde yapılan "bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçları açıklandı.

Diğer partilerin oy oranları şöyle oldu:

İYİ Parti: Yüzde 4.7
Yeniden Refah: Yüzde 4.3
Zafer: Yüzde 3.5
TİP: Yüzde 1.6
Saadet: Yüzde 0.5
Diğer Partiler: Yüzde 4.1

 

Etiketler seçim anketi son anket anket sonuçları bu pazar seçim olsa anketi sonuçları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye onu Çarli'nin Cilvenaz'ı olarak tanımıştı: Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu Çarli'nin Cilvenaz'ı olarak tanımıştı: Yıllar sonra ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonucu belli oldu Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonucu belli oldu Geçmişin kabus salgınhortladı: Yüzlerce ölü, binlerce vaka var Geçmişin kabus salgınhortladı: Yüzlerce ölü, binlerce vaka var Hava durumu raporu açıklandı: Bir yanda bahar, diğer yanda kuvvetli yağış ve rüzgar Hava durumu raporu açıklandı: Bir yanda bahar, diğer yanda kuvvetli yağış ve rüzgar 12 gündür aranıyordu... Pelin'in cesedi ormanda bulundu 12 gündür aranıyordu... Pelin'in cesedi ormanda bulundu Üniversitedeki tacizciyi sosyal medyadan yakalattılar Üniversitedeki tacizciyi sosyal medyadan yakalattılar Okul önünde mastürbasyon yapan sapık suçüstü yakalandı Okul önünde mastürbasyon yapan sapık suçüstü yakalandı Uraz Kaygılaroğlu tepki çeken sergiyle ilgili sessizliğini bozdu Uraz Kaygılaroğlu tepki çeken sergiyle ilgili sessizliğini bozdu Nedir bu kadın katili, kanlı ''incel'' kültürü ? Nedir bu kadın katili, kanlı ''incel'' kültürü ? İki genç kızın katilinin annesi konuştu: ''İkbal de intihara kalkışmıştı'' İki genç kızın katilinin annesi konuştu: ''İkbal de intihara kalkışmıştı''
Issız Adam Cemal Hünal 13 yıllık eşi Lale Cangal'dan boşandı Issız Adam Cemal Hünal 13 yıllık eşi Lale Cangal'dan boşandı Müge Anlı'da yine olay var: Canlı yayında eşinin yüzüne tükürdü Müge Anlı'da yine olay var: Canlı yayında eşinin yüzüne tükürdü Korkunç olayın ses kaydı çıktı: ''Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel'' Korkunç olayın ses kaydı çıktı: ''Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel'' Discord'taki mide bulandıran iddiaların hedefindeki isimden ilk açıklama Discord'taki mide bulandıran iddiaların hedefindeki isimden ilk açıklama Olay iddia: Ünlü köftecinin ürünlerinde domuz eti çıktı, bakanlık ismini açıklayamadı Olay iddia: Ünlü köftecinin ürünlerinde domuz eti çıktı, bakanlık ismini açıklayamadı Muş'ta jaguar görüldüğü iddiası: ''Pusuya yatıp beni gözetledi'' Muş'ta jaguar görüldüğü iddiası: ''Pusuya yatıp beni gözetledi'' Mantar toparken şans eseri başına talih kuşu kondu Mantar toparken şans eseri başına talih kuşu kondu İstanbul'da yine sapık dehşeti: Genç kadını takip edip, taciz etti İstanbul'da yine sapık dehşeti: Genç kadını takip edip, taciz etti İzmir Havalimanı'nda kaçakçılara ameliyat: Cinsel organlarından onlarca külçe altın çıktı İzmir Havalimanı'nda kaçakçılara ameliyat: Cinsel organlarından onlarca külçe altın çıktı Narin'in ailesinden karşı hamle: Suç duyurusunda bulundular Narin'in ailesinden karşı hamle: Suç duyurusunda bulundular