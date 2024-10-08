81 ildeki bu pazar seçim olsa anketinin sonuçları açıklandı

Aksoy Araştırma tarafından 81 ilde yapılan "bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçları açıklandı.

Aksoy Araştırma, 'Türkiye Monitörü 2024 Yılı Eylül Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Araştırma, Türkiye’nin 81 ilinde 1537 kişi ile gerçekleştirildi.

Ankete göre, CHP birinci parti konumunu sürdürmekle birlikte yerel seçime göre AK Parti'yle birlikte oyları düştü.

Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranı şöyle oldu:

CHP: Yüzde 29.1

AK Parti: Yüzde 26.7

MHP: Yüzde 8.5

DEM Parti: Yüzde 7.8

İYİ Parti: Yüzde 3.8

YRP: Yüzde 3.7

Zafer Partisi: Yüzde 3

TİP: Yüzde 1.3

Saadet: Yüzde 0.4

Oy kullanmayacağım: Yüzde 7.9

Kararsızım: Yüzde 4.7

Diğer Partiler: Yüzde 3.1

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise CHP'nin puanı 32.6 oldu ve ilk sırada yer aldı. CHP'yi 30.5 puan ile AK Parti takip etti. MHP'nin puanı 9.9 olarak ölçüldü. DEM Parti'nin puanının ise 8.3 olduğu görüldü.





Diğer partilerin oy oranları şöyle oldu:

İYİ Parti: Yüzde 4.7

Yeniden Refah: Yüzde 4.3

Zafer: Yüzde 3.5

TİP: Yüzde 1.6

Saadet: Yüzde 0.5

Diğer Partiler: Yüzde 4.1