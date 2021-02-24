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  4. 24 Şubat 2021 17:53

9 HDP'li milletvekilinin fezlekeleriyle ilgili flaş gelişme

Kobani olayları ile ilgili fezleke hazırlanan 9 milletvekillerinin de bulunduğu 33 dokunulmazlık dosyasıyla ilgili yeni bir gelişme gerçekleşti.

9 HDP'li milletvekilinin fezlekeleriyle ilgili flaş gelişme
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Söz konusu dosyalar TBMM Anayasa Adalet Komisyonu'na sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu fezlekelerle ilgili yaptığı açıklamada " Süreç ne ise aynen işleyecektir. Bu konularla alakalı komisyonlarda müzakerelerini yapar. Sonra genel kurula gelir. Genel kurulda da hemen eller iner kalkar." ifadelerini kullanmıştı.

33 FEZLEKE MECLİS'E GELMİŞTİ
Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezlekenin dün akşam itibarıyla Meclis'e geldiğini duyurmuştu.

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