9 HDP'li milletvekilinin fezlekeleriyle ilgili flaş gelişme

Söz konusu dosyalar TBMM Anayasa Adalet Komisyonu'na sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu fezlekelerle ilgili yaptığı açıklamada " Süreç ne ise aynen işleyecektir. Bu konularla alakalı komisyonlarda müzakerelerini yapar. Sonra genel kurula gelir. Genel kurulda da hemen eller iner kalkar." ifadelerini kullanmıştı.

33 FEZLEKE MECLİS'E GELMİŞTİ

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezlekenin dün akşam itibarıyla Meclis'e geldiğini duyurmuştu.