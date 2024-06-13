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9. Yargı Paketi'nde değişiklik: O düzenleme iptal

9. Yargı Paketi'nde değişiklik: O düzenleme iptal
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CHP'li vekil Murat Emir, etki ajanlığı düzenlemesinin 9. Yargı Paketi'nde yer almayacağını açıkladı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kamuoyunda tepki çeken ‘etki ajanlığı‘ düzenlemesinin 9. Yargı Paketi’nde yer almayacağını açıkladı. 

Meclis’te gazetecilerle bir araya gelen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ‘etki ajanlığı’ düzenlemesinin 9’uncu Yargı Paketi’nden çıkarılacağını açıkladı.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre AK Parti grubu ile yapılan görüşmelerde bu konuda kendilerine söz verildiğini aktaran Emir, 6284 sayılı yasanın en önemli kolonlarından biri olan zorlama hapsinin kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin de pakette yer almayacağını ifade etti.

 

Gazete Duvar

Etiketler CHP ak parti etki ajanlığı düzenleme yargı paketi
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