ABD Ankara Büyükelçiliği'nden ''ateşkes'' çağrısı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'de rejimin saldırılarına yönelik, "Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz" açıklaması yaptı.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara'ya geleceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükelçi Jeffrey, Esad rejiminin Rusya’nın desteğiyle İdlib’de gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı askeri saldırıyı, Suriye’deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için birlikte nasıl çalışabileceğimizi ele almak üzere Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle görüşecektir. Rusya, İran rejimi, Hizbullah, Esad rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye'de tesisini ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir. Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz."