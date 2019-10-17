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  4. 17 Ekim 2019 20:33

ABD Başkanı Trump: Teşekkürler Erdoğan milyonlarca hayat kurtulacak

ABD Başkanı Trump son Twitter mesajında ateşkesin sağlandığı imasında bulundu. "Türkiye'den harika haber geldi. Milyonlarca hayat kurtulacak! Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan" dedi.

ABD Başkanı Trump: Teşekkürler Erdoğan milyonlarca hayat kurtulacak
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ABD Başkanı Donald Trump Türkiye ile yapılan anlaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Trump ilk mesajında, "Türkiye’den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
 
Trump, "Türkiye'nin yıllardır o bölgede meşru güvenlik endişeleri vardı. ABD adına Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Yaptırımları uygulamak zorunda kalmadığımız için memnunum" dedi.

ABD Başkanı Trump açıklamasında şunları belirtti: "5 günlük ateşkes süresince Kürtler güvenli bölgeden çekilecek. Tutuklu DAEŞ'lileri yakından takip edeceğiz. Kontrol altında tutulacaklar. Askerlerimizin eve dönmesini sağlayacağız. ABD ve Türkiye için harika bir gün. Dostum Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Çetin bir adam ve harika bir lider. Türkiye doğru olanı yaptı. Erdoğan'a büyük saygım var. Bu anlaşmanın üç gün önce yapılması imkansızdı.Cumhurbaşkanı Erdoğan çok zeki bir adam halkının güvenliğini istiyor. Erdoğan gerçek bir lider, birçokları bu kararı veremezdi."

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