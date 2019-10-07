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  4. 07 Ekim 2019 20:54

ABD hava sahasını Türkiye'ye kapattı

Türkiye'nin Suriye'de bulunan PKK/YPG'ye operasyon yapması beklenirken ABD, Türkiye'ye bölgedeki hava sahasını kapattığını duyurdu. Yetkililerin yakın zamanda da açılmayacağını belirtti.

ABD hava sahasını Türkiye'ye kapattı
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Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğsundaki PKK terör örgütü PYD-YPG’yi temizlemek için planladığı sınır ötesi operasyonun başlaması beklenirken, ABD’den beklenmedik bir tavır geldi. Amerikalı gazeteciler, ABD’nin bölgede hava sahasını Türkiye’ye kapattığını duyurdu.

 ABD'de yayın yapan CNN televizyonunun Amerikan Dışişlerini izleyen gazeticisi Jennifer Hansler, Amerikalı yetkililere dayandırarak paylaştığı twitte, ABD’nin kontrol etmekte olduğu hava sahasını Türkiye'ye kapattığını öne sürdü.

Hansler, ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde yetkilinin ‘yakın gelecekte de açmaya niyetimiz yok’ dediğini belirtti.

RUSYA HAVA SAHASINI AÇMIŞTI

Askeri uzmanlar Türkiye'nin yapmayı planladığı sınır ötesi operasyonda kara birliklerine hava desteğinin sağlanmasının hayati bir önem taşıdığı yorumunu yapıyorlar. Türkiye’nin Suriye'nin kuzey batısında daha önce yaptığı Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarında, o bölgeyi kontrol eden Rusya, hava sahasını operasyonlar sırasında TSK'ya açmıştı.

Sözcü

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suriye , abd , türkiye , kuzey
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