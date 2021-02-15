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  4. 15 Şubat 2021 19:42

ABD ile ilk temas! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD ile ilk temas! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanını yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Yeni ABD yönetimiyle karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalınmıştır. Görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınmış, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye, Doğu Akdeniz konularına da değinilmiştir. Görüşmede ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalardan duyduğumuz rahatsızlık da dile getirilmiştir. İki bakan önümüzdeki dönemde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı bir şekilde görüşme konusunda mutabık kalmışlardır" denildi.

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