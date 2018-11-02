ABD ile kriz bitti ! Karar Erdoğan Trump görüşmesinde alındı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. ABD ile yaptırım kriziyle ilgili açıklama yapan Çelik, "Cumhurbaşkanımızla, Başkan Trump arasındaki telefon görüşmesinde karara bağlanmıştır" ifadelerini kullandı.



Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle;

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvurularının 5-12 Kasım 2018'de alınacağını bildirdi.

YAPTIRIM KRİZİ

ABD'nin yaptırımı kaldırma kararıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Cumhurbaşkanımızla, Başkan Trump arasındaki telefon görüşmesinde karara bağlanmıştır. Bundan sonrasındaki normalleşme için önemli bir aşama." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTANBUL HAVALİMANI'NA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Bitmeyen Havalimanı' diyor. Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeyin gerçek hayat ile bir ilgisi yok. Gerçeklikle ilişkisi kopmuş, gerçek değil. CHP'de hiç bir şeyin değişmediğini görüyoruz. Değişmemeye ayeminli bir yapının karşımızda olduğunu bir kez daha görüyoruz.

KAŞIKÇI CİNAYETİ (KILIÇDAROĞLU'NUN KULLANDIĞI İFADELER)

Kılıçdaroğlu diyor ki sen bu cinayeti biliyordun. Ses kayıtları var. Bu bir örtbas etme eylemidir. Bir takım olaylarla ilgili gerçekler ortaya çıkınca odak saptırma yöntemi uygulanır. Bunu bir iki odak yurt dışında teşebbüs etti. Türkiye ile merhumun kişiliği ile, merhumun nişanlısıyla uğraşan bir takım tutumlar ortaya koydular. Bunlar tutmayınca Cumhurbaşkanımıza saldırmaya başladılar. Bir siyasetçinin ahlaken asla ağzından çıkmaması gereken bir argümanda bulunuyor. Siz başka ülkeden para gelsin diye bunları yapıyorsunuz diyor. Bu son derece utanç vericidir. Çok acı bir tablodur bu. Böyle bir yaklaşım içerisinde olması utanç. vericidir. Türkiye bunu hak etmiyor. Zannediyor ki bu eylem canlı yayında izlendi ve Türk yetkililer bunların gitmesine izin verdi. Bu hadise duyulduğu andan itibaren kurumlarımız sorgulamaya başladı. Elimizde imkan vardı da bilerek geciktirdik ifadesi ne yazık ki Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkıyor.

CUMHUR İTTİFAKI

Cumhur ittifakı devam ediyor. Karşılıklı olarak bu konuda gösterdiğimiz önem açıktır. Gelinen noktada yerel seçimlerle ilgili formül bulunamamıştır. Daha önce de söyledik, herhangi bir siyasi meselede ortak tutum yürütememek Cumhur İttifakı'nın sona geldiği anlamına gelmiyor. Yerel seçimlerle ilgili olarak her parti ayrı girmeye karar vermiştir.