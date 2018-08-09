''ABD sadece papaz Brunson'u istemiyor''

İYİ Partili Çıray, Twitter hesabı üzerinden ABD-Türkiye gerilimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çıray, ABD'nin taleplerini yükselttiğini öne sürdü.
İşte Çıray'ın açıklamaları;
ABD taleplerini yükseltti. Papaz'la birlikte tutuklu tüm Amerikalıların bırakılmasını istiyor. Bizim heyetin kompozisyonuna bakıldığında Halkbank'a gelecek cezanın da konuşulacağı anlaşılıyor. Dikkatle izliyoruz.
ABD taleplerini yükseltti. Papaz'la birlikte tutuklu tüm Amerikalıların bırakılmasını istiyor. Bizim heyetin kompozisyonuna bakıldığında Halkbank'a gelecek cezanın da konuşulacağı anlaşılıyor. Dikkatle izliyoruz.— Aytun Çıray (@AytunCiray) 8 Ağustos 2018