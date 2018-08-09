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  4. 09 Ağustos 2018 01:05

''ABD sadece papaz Brunson'u istemiyor''

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, sosyal medya üzerinden ABD-Türkiye gerilimi hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Çıray yaptığı açıklamada, 'ABD taleplerini yükseltti. Papaz'la birlikte tutuklu tüm Amerikalıların bırakılmasını istiyor.' dedi.

''ABD sadece papaz Brunson'u istemiyor''
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İYİ Partili Çıray, Twitter hesabı üzerinden ABD-Türkiye gerilimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çıray, ABD'nin taleplerini yükselttiğini öne sürdü.

İşte Çıray'ın açıklamaları;

ABD taleplerini yükseltti. Papaz'la birlikte tutuklu tüm Amerikalıların bırakılmasını istiyor. Bizim heyetin kompozisyonuna bakıldığında Halkbank'a gelecek cezanın da konuşulacağı anlaşılıyor. Dikkatle izliyoruz.

 

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