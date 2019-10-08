''ABD, Teröristlere istihbarat ve elektronik harp desteği verecek''

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlemeye hazırlandığı operasyonla ilgili değerlendirmede bulundu.

Trump'ın daha önce de yaptığı "Suriye'den çekiliyoruz" açıklamasını hatırlatan Öztürk, "Bu kez de çekilmiyor, sadece gözlem noktalarında bulunan, PKK'lılarla birlikte devriyeye çıkan askerlerini 21 ana üsde topluyor" dedi.

ABD'nin "onca mühimmatı ve eğitimi boşa vermediğini" söyleyen Öztürk, "ABD'nin teröristlere istihbarat ve elektronik harp desteğinde bulunacağından emin olabilirsiniz. ABD'nin yer altında kurduğu yapılar var. Onlar üzerinden harekatı arka planda destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Suriye topraklarında Fırat'ın doğusuna yapılacak harekâtın, El-Bab ve Afrin harekâtlarından farklı olacağını belirten Öztürk, bölgenin fiziki özelliklerine dikkati çekerek, "Fırat'ın doğusu Afrin bölgesi gibi dağlık değil, düz bir arazi. Teröristlerin direnme ve tutunma yeri bu yüzden daha çok ilçe, köy ve mezralar olacak" dedi. Teröristlerin gerektiğinde kıyafet değiştirip halkın içine karışacağı konusunda uyarıda bulunan Öztürk, "Tüm güçlerini verseler bile teröristlerin, Afrin'de dayandıkları kadar bile dayanamayacakları değerlendiriliyor" ifadesini dile getirdi.

Öztürk devamında şunları yazdı:

"Türkiye, harekat planları hazırlarken, teröristlere destek veren ABD de boş durmuyor. Suriye'nin El Hol kampında, IŞİD militanları bulunuyor. IŞİD'lileri ve benzer durumdaki örgütleri barındırdıkları yerden sahaya sürüp, Türk askerinin karşısına çıkarmayı da planladılar. Böylece yaklaşık 70 bin kişi Türkiye'ye karşı kullanılacak. Beyaz Saray'ın dolaylı yoldan açıklaması da bu yönde. Fütursuzca ve hiç saklamadan- gizlemeden rahatlıkla yüzümüze karşı söylemiş olmaları da niyet ve amaçlarını ortaya koyuyor, tehdidin boyutu daha iyi anlaşılıyor. IŞİD'i yaratan ve kontrol edenlerin de kendilerinin olduklarını açıkça tescillemiş oluyorlar."