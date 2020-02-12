ABD'den İdlib saldırıları hakkında açıklama

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanlığındaki temaslarında, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın-Jeffrey görüşmesinde ise İdlib'de rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Jeffrey ve beraberindeki heyetin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, şehit olan Türk askerleri için ABD hükümetinin taziye dileklerini iletti ve ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal da İdlib'de sahada giderek kötüleşen durum ve son gelişmeler hakkında ABD heyetine bilgi verdi ve Türkiye'nin, İdlib'de Astana ve Soçi kapsamında varılan mutabakatların uygulanmasına atfettiği önemi vurguladı.

Görüşmede, sahadaki insani durum ve siyasi süreç gibi Suriye sorununun diğer boyutları ele alındı. Bu alanlarda uluslararası toplumun aktif rol oynaması gerektiğinin altı çizildi.

Resmi temaslarda bulunmak için Ankara'ya gelen Jeffrey ve heyetinin Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeleri, yaklaşık 1,5 saat sürmüştü.

KALIN-JEFFREY GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede, Suriye Ordusu tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede İdlib'de yoğunlaşan krizin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. İdlib mutabakatı çerçevesinde askerlerimizin ve sivillerin korunması konusunda Türkiye’nin kararlılığı güçlü bir şekilde vurgulandı. İdlib mutabakatının korunmasının önemine vurgu yapılırken yaşanan insani krizin daha da derinleşmemesi için tüm ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği ifade edildi. Siyasî çözüm sürecinin işletilebilmesi için rejimin saldırılarının sona ermesi gerektiği ve anayasa komitesi çalışmalarının hızlandırılması ile adil ve özgür bir seçim ortamının sağlanması konularında uluslararası toplumun somut desteğinin önemine işaret edildi. İdlib'deki sivillere yönelik rejim saldırılarının artmasıyla büyük bir insani trajediye dönüşen göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin ivedilikle arttırılması gerektiğinin altı çizildi. Bölgedeki terör unsurları ile ayrım gözetmeksizin, mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelendi."

Görüşmede ayrıca, Libya ile ilgili son gelişmeler ele alındığı, ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve siyasi sürece geçişin öneminin vurgulandığı kaydedildi.