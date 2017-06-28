Acı bilanço açıklandı: 173 ölü...
Acı bilanço açıklandı: 173 ölü...
İlk orman kenti inşaya hazırlanıyor
İlk orman kenti inşaya hazırlanıyor
AYM o isimler hakkında kararını verdi
AYM o isimler hakkında kararını verdi
İran'dan ABD'ye uyarı: ''Ateşle oynuyorsunuz''
İran'dan ABD'ye uyarı: ''Ateşle oynuyorsunuz''
Nusret son videosunda bu sefer çıtayı zirveye taşıdı
Nusret son videosunda bu sefer çıtayı zirveye taşıdı
Kilis'te askeri araç devrildi: 1 evladımız şehit
Kilis'te askeri araç devrildi: 1 evladımız şehit
Köprü ve otoyollar darphane gibi ! İlk 5 ayda...
Köprü ve otoyollar darphane gibi ! İlk 5 ayda...
Bu da patlamasa bari... Samsung Galaxy Note 8 internete sızdı
Bu da patlamasa bari... Samsung Galaxy Note 8 internete sızdı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 28 Haziran 2017 20:54

ABD'den Türkiye için PKK/YPG açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ABD'ye duyduğu rahatsızlıkları iletince ABD Savunma Bakanı Mattis'ten PKK/YPG açıklaması geldi.

ABD'den Türkiye için PKK/YPG açıklaması
A+ A-

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD’nin Suriye’de PYD /YPG ile ilişkisinden Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığı ABD Savunma Bakanı Mattis’e iletti. ABD Savunma Bakanı Mattis, PYD/YPG ile ilişkilerinin ’tercihten değil zorunluluktan kaynaklanan kısa dönemli geçici bir durum’ olduğunu teyit etti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ABD Savunma Bakanı James Mattis, yarınki NATO toplantısı öncesinde Brüksel’de ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saatlik görüşmede Suriye, Irak, Katar ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel konular gündeme geldi. Ayrıca, Mattis’in Milli Savunma Bakanı Işık’a geçen hafta gönderdiği mektupta bahsedilen konular detaylı olarak ele alındı.

"YPG TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK"

Bakan Fikri Işık, ABD’nin Suriye’de PYD / YPG ile ilişkisinden Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığı bir kez daha muhatabına iletti.

Mattis, PYD/YPG ile ilişiklerinin ’tercihten değil zorunluluktan kaynaklanan kısa dönemli geçici bir durum’ olduğunu teyit etti

KATAR KRİZİ

İki bakanın görüşmesinde Katar konusuna yönelik olarak ise, sorunun Katar’ın egemenlik hakları çerçevesinde konuşularak, bir an önce çözülmesi gerekliliği konusunda görüş birliği oluştu.

ABD ve Türkiye’nin NATO müttefiki olarak bölgesel konularda işbirliği içinde çalışmaya devam edecekleri bir kez daha vurgulandı.

DHA

savunma bakanı , türkiye , zorunluluk , mattis , abd , brüksel , ypg , pkk