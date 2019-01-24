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  4. 24 Ocak 2019 10:36

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bugün Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
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A Haber yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemi değerlendirdi.

Çavuşoğlu, "Güvenli bölge için verilmiş bir takvim yok. Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı." dedi.

Ankara ve Washington arasında müzakerelerin devam ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "ABD ile genel çerçevede bir iki nokta hariç görüşlerimiz örtüşüyor; çekilmeyle, koordinasyonla, boşluğun teröristlerle doldurulmaması, verilen silahların toplanmasıyla ilgili" ifadesini kullandı.

JEFFREY TÜRKİYE'YE GELİYOR

Dışişleri Bakanı'nın verdiği bilgiye göre, ABD'nin Suriye ve DEAŞ'la mücadele özel temsilcilisi James Jeffrey bugün Türkiye'ye gelecek. Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la görüşecek.

Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız Trump ile görüşebilir, zaten sık sık görüşüyorlar. Üsler konusunda ABD'nin ne yapacağı henüz net değil" diye konuştu.

Suriye'deki son durumu da aktaran Dışişleri Bakanı, "Münbiç'in içinde Ruslar da yok, rejim de yok. Bir tek ABD ve YPG'liler var. YPG, bu sibahların belli bir bölümünü başkalarına sattı, DEAŞ'a da, sahadaki başka gruplara da sattı, belki rejime de satmıştır" dedi.

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