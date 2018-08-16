ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit !

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, “Türkiye Papaz Brunson’ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız” dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söyledi. Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, “Türkiye Papaz Brunson’ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'daki kabine toplantısı sırasında Hazine Bakanı Steven Mnuchin'den Türkiye'ye uygulanan yaptırımlarla ilgili güncelleme isteyen ABD Başkanı Donald Trump ''İyi bir dost olmadıklarını kanıtladılar. Orada muhteşem bir Hıristiyan rahip var. O masum bir adam'' iddiasında bulundu.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN YANIT GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD, gerçek dostun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor. ABD ile sorunları çok kolay çözebiliriz ama ABD'nin şu anki anlayışıyla değil. ABD bu işlerin kovboy filmi olmadığını görmesi lazım" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Başkanı Trump'ın "Türkiye iyi bir dost olmadığını kanıtladı" ifadesine ilişkin, "ABD gerçek dostun kim olduğunu göremiyor. Bizim yanlış bir davranışımız olmadı. Biz ABD'ye saldıran teröristleri desteklemedik. Terör örgütlerine binlerce tırlık silah vermek mi gerçek dostluk, devam eden yargı süreci mi? Dostane yaklaşırlarsa bu gerginliğe de gerek yok. ABD bu işlerin kovboy filmi olmadığını görmesi lazım" dedi.