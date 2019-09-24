ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 teklifi

ABD'li Senatör Lindsay Graham'in, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede S-400 krizi ile ilgili olarak yeni bir teklif sunduğu iddia edildi.

Habertürk'ten Kübra Par'ın haberine göre Washington, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin aktive edilmemesi durumunda Türkiye'ye F-35 savaş uçakları programına geri alınma ve alüminyum ile çeliğe yönelik uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesini teklif etti.

ABD'nin teklifinin içerisinde F-35 ve gümrük vergilerinin yanı sıra, Patriot sistemlerinin satışı ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin de yer aldığı belirtiliyor.

Bilindiği gibi S-400 öncesinde Patriot sistemlerini almak için ABD'yle görüşen Ankara, bu görüşmelerden sonuç alamayınca yönünü Moskova'ya çevirmişti.

ABD'nin teklifinin içerisinde yer alan alüminyum ve çeliğe yönelik gümrük vergileri, iki ülke arasında Rahip Andrew Brunson'ın Türkiye'deki tutukluluğundan doğan kriz nedeniyle artırılmıştı.

Daha önce de S-400'lerin aktif edilmemesi konusu gündeme gelmiş ancak Türk yetkililer bu olasılığın söz konusu olmadığını söylemişlerdi.

NTV'nin aktardığına göre ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield da Ankara'ya sözlü olarak bir teklif iletti.