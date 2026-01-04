ABD'nin Maduro operasyonuna AK Parti'den ilk tepki

  1. Anasayfa
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Venazuela'ya yönelik saldırısına ilişkin, ''Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela'daki olaylarla ilgili olarak bakışımız bu ilkeleri esas almaktadır.'' dedi.

ABD'nin Venzuela Devlet Başkanı Maduro ve eşini alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahalesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrilirken, AK Parti'den konuyla ilk değerlendirme geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasında ABD ve Donald Trump’ın isminin geçmemesi dikkat çekti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz her zaman uluslararası hukukun, ülkelerin meşru egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün savunucusu olmuştur. 'Yönetimlerin meşruiyetinin halk iradesine dayandığı' ve 'Bir ülkede meşru yönetim değişiminin sadece o ülkenin halkına ait demokratik bir hak olduğu' ilkeleri, Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin siyasi hayatının eksenidir. Bu ilkeleri ihlal eden hiçbir gelişmeyi onaylamayız. Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’mizin siyasi yolcuğunun en büyük yol arkadaşı siyasi meşruiyettir. Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela'daki olaylarla ilgili olarak bakışımız bu ilkeleri esas almaktadır. Venezuela halkının ülkelerindeki siyasi egemenliğin yegane sahibi olduğunun altını çiziyoruz. Biz, 'siyasi meşruiyet'e güç odaklarının gözünden değil, güç odaklarına 'siyasi meşruiyet' merceğinden bakarız. Bir ülkenin halkına ait egemenliğin hedef alınması ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir ülkenin 'siyasi tapusu' sadece ve sadece o ülkenin halkına aittir. 'Meşru egemenlik' sadece o ülkenin halkının inşa edeceği bir iradedir; dışardan dayatılamaz. Uluslararası düzenin ve uluslararası hukukun varlığı da bunun için gereklidir. Cumhurbaşkanımız bu prensiplerin en güçlü savunucusudur" ifadelerini kullandı.

'DIŞ POLİTİKADAN ANLADIKLARI TEK ŞEY TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETMEK'

Çelik, muhalefetin konuyla ilgili eleştirilerine ilişkin de "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve muhalefetteki kimi genel başkanların dünyayı sarsan bir olay karşısında akıllarına ilk gelenin Cumhurbaşkanımıza dönük niteliksiz sözler söylemek olması son derece vahim ve sağlıksızdır. Bu muhalefet odakları dış politikada tek bir olayı bile yönetmemiştir, böyle bir tecrübeleri yoktur. Dış politikadan anladıkları tek şey Türkiye'yi şikayet etmek, gelişmeleri ancak iş işten geçtikten sonra anlamak ve kriz yönetmeyi retorik üretmek zannetmektir. Türkiye'de muhalefet niteliksiz ve dar siyaset koridorlarına sıkışmamalıdır. Dünyanın sarsıldığı bu zamanlarda herkes sağduyu ile hareket etmeli, sorumlu davranmalı ve söylenen sözlerin Türkiye'nin yoluna hizmet etmesine özen göstermelidir" dedi.

'SİYASİ MEŞRUİYET İLKELERİMİZDEN ZERRE KADAR TAVİZ VERMİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel krizlerin en usta yöneticilerinin başında geldiğini belirten Çelik, "Hakkı söylemekten geri durduğu ya da haksızlığa göz yumduğu da görülmemiştir. Cumhurbaşkanımızın hangi sözü ne zaman ve nerde söyleyeceği siyasi tecrübesinin ve kriz yönetme ustalığının bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımız 'Kendi sözüne hakim'dir ve bu özelliğe sahip dünya liderlerinin önde gelenlerindendir. Cumhurbaşkanımızın, siyasi meşruiyet kavramına zıt bir gelişmeyi onayladığı ya da mazur gördüğü görülmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın hangi krizi nasıl yönettiği, hangi sözü ne zaman ve ne şekilde söylediği, dünyanın her yerinde en dikkatli şekilde izlenir. Bunun sebebi, siyasi ezberlerin dışında nitelikli ve özgün bir siyasi çizgiyi inşa etme kabiliyetindendir. Dünyanın zor zamanlarındayız. Giderek daha da zorlaşacak bir küresel ortamla karşı karşıya kalacak tüm dünya. Bu zor zamanlarda en büyük dayanağımızın siyasi ilkelerimize daha çok sahip çıkmak olduğunu biliyoruz. Siyasi meşruiyet ilkelerimizden zerre kadar taviz vermiyoruz. Ülkemizdeki tüm siyasi odakların dış dünyadaki kaotik gelişmeler karşısında Türkiye için sorumlulukla ve sağduyu ile hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Siyasi aklın gereği dünyadaki kaosa karşı iç cephemizi sağlam tutmaktır. Devlet aklının ve diplomasinin tüm imkanlarını değerlendirerek, istikametimizi daha da güçlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük tecrübesi ve siyasi iradesiyle krizlerin yönetiminde inşa edeceği siyasi hatlar, Türkiye’nin yolunu açık tutmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu. 

DHA

