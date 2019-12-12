ABD'nin skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler !

ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısının kabul edilmesine Ankara'dan sert tepkiler geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptıkları açıklamalarla karara sert tepki gösterdi.

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti.Tasarıya Ankara'dan sert tepkiler geldi.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT MESAJ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir." denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"ABD Senatosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili 12 Aralık 2019 tarihli kararı her türlü tarih bilincinden ve hukuki temelden yoksundur. Bağlayıcılığı ve geçerliliği de bulunmamaktadır.

Senato’nun bu kararı, tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir. Ancak, tarihi siyasi amaçları için kullananlar gerçekleri gözardı ederek hedeflerine asla ulaşamayacaktır.

Bu karar, aynı zamanda Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabaları da sekteye uğratmayı hedefleyen tahripkar bir teşebbüstür.

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ALTUN: İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ TEHLİKEYE ATMAKTADIR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kabul edilen Ermeni yasa tasarısı ikili ilişkilerimizi tehlikeye atmaktadır. Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçiremeyecek" açıklamasını yaptı.

KALIN: TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞUNU ETKİLEMEYECEKTİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de kabul edilen Ermeni tasarısıyla ilgili olarak, sosyal medya hesabından "ABD Senatosu’nun, çarpık tarih anlayışını küçük siyasi hesaplarına alet eden kararını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Yok hükmündeki bu karar siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye’nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir." açıklamasında bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: TARİHİ SİYASİ AMAÇLAR İÇİN KULLANANLAR...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesine ilişkin "Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır" dedi.

BAKAN DÖNMEZ: UMUT EDERİM BU HATALARINDAN DÖNERLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini kınadı.

Bakan Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin "Umut ederim bu hatalarından dönerler ve yıllardır müttefik olarak NATO ve çeşitli uluslararası arenalarda ilişki kurduğumuz bu ülkeyle inşallah ilişkilerimizi de rayına oturtmuş oluruz" ifadelerini kullandı.

4 PARTİDEN ABD'YE ERMENİ TASARISI TEPKİSİ

TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçeleri görüşmelerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ABD Senatosunun, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul ettiğini hatırlatarak, "Amerikan emperyalizmini şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar bağımsızlık ruhuna nasıl sahipse, ülkemizin varoluşunu hangi değerlerle kazanmışsa bundan sonra aynı değerlerle buna sahip çıkacaktır. ABD emperyalizmine asla boyun eğmeyecektir. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bir soykırımın parçası değildir. ABD emperyalizminin aldığı bu kararı şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, konuyla ilgili CHP'nin ortaya koyduğu fikirlere katıldıklarını belirterek, bilgiyi teyit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bülbül, "Bunun teyit edilmesi halinde Meclis olarak inşallah hep birlikte bir tavır geliştirip ABD Senatosunun vermiş olduğu bu yanlı, taraflı, milletimize, tarihimize, ortak geçmişimize hakaret ve iftiraları teşkil edecek olan karara karşı hep birlikte hareket etmenin uygun olacağını bizler de düşünüyoruz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, bunun teyit edilebilmiş bir bilgi olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Şayet bu sözde Ermeni yasa tasarısı ABD Senatosundan çıkmışsa diğer siyasi partilerin grup başkanvekillerinin ifade ettiği gibi TBMM olarak ortak bir kınama kararı alınmasının yerinde olacağı kanaatini taşıyorum. Eğer ABD Senatosu böyle bir karar vermişse TBMM de ona layık olduğu cevabı verecektir diye umuyorum."

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Dışişleri Bakanlığından aldıkları bilgiye göre kararın Senatodan geçtiğini belirterek, "Hatırlayacaksınız 29 Ekim 2019'da Temsilciler Meclisinden geçen bu karar karşısında Meclisimizde dört siyasi parti bir araya gelerek aslında bir ilki yaptık. Bu kararın Türkiye açısından yok hükmünde olduğuna dair hep beraber bir Meclis kararına imza attık ve açıkladık. Yine Dışişleri Bakanlığının biraz evvel verdiği bilgiye göre Senatodan geçen bu karar Başkan'ın onayına sunulmayan bir karar." dedi.

Siyasi partilerin bu konuda ortak bir fikir etrafında buluşmasını çok anlamlı bulduğunu ifade eden Zengin, "Bu karar bizim için yok hükmündedir. Elbette siyasi parti grupları bir araya geliriz, ne yapacağımıza birlikte karar veririz. İnşallah uygun bir şekilde TBMM buna da bir cevap verecektir." diye konuştu.

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