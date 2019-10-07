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  4. 07 Ekim 2019 21:28

ABD'nin skandal tehdidine CHP'den ilk tepki geldi !

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidine tepki gösterdi.

ABD'nin skandal tehdidine CHP'den ilk tepki geldi !
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ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ekonomini yok ederim" tehdidinde bulunması sonrası CHP Sözcüsü Öztrak açıklama yapana kadar Hükümetten ve Dışişleri Bakanlığı'ndan konu ile alakalı herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir."

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abd , chp , ekonomi , trump
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