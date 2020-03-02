ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Ankara'da !

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geldi.

Craft ve Jeffrey ile beraberlerindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 16.10'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Amerikalı yetkililer gazetecilerin sorularını yanıtlamadı ancak Craft, havalimanından ayrılmadan önce "Burada olmaktan mutluyum." dedi.

Türk yetkililerle Suriye konulu görüşmeler yapacak Amerikalı heyetin, Türkiye'de bulunduğu sürede Hatay'ı ziyaret etmesi ve ayrıca BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Türk yetkililerle de Ankara'da temaslarda bulunması planlanan heyetin görüşmelerinde Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alınması öngörülüyor.