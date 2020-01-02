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  4. 02 Ocak 2020 10:47

Abdulkadir Selvi, kulislerde konuşulan erken seçim tarihini açıkladı!

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP ve İYİ Parti kulislerinde konuşulan erken seçim tarihini köşesine taşıdı.

Abdulkadir Selvi, kulislerde konuşulan erken seçim tarihini açıkladı!
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında erken seçim tartışmalarına değindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in erken seçim konusunda yaptığı değerlendirmeleri aktaran Selvi, muhalefetin böyle bir talebi olmadığını ancak iktidarın önümüzdeki 2023 seçimlerine kadar dayanamayacağını düşündüklerini yazdı. 

Selvi muhalefetin erken seçim düşüncesini "Kılıçdaroğlu ve Akşener’le zaman zaman erken seçim konusunu konuşuyorum. Muhalefetin hemen erken seçim diye bir talebi yok. Ama iktidarın 2023’e kadar gidemeyeceğini düşünüyorlar. Ancak 2021’in ikinci yarısından itibaren bir erken seçimi muhtemel görüyorlar. İktidar 2020’de seçime gitmez ama 2021’in ortasından itibaren her an seçim olabilir düşüncesindeler. Seçimlerin 2023’e kalmayacağı konusunda kesin bir inanç içindeler. 2021’in Haziran ya da Temmuz’unda, olmazsa 2022’de seçimin kaçınılmaz olduğu görüşündeler."  diyerek aktardı ve "2020’de erken seçim yok. 2021’in ikinci yarısından itibaren erken seçim beklentisi ise çok..." dedi.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için...

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