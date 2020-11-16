Abdulkadir Selvi: ''Tüm muhalefet bir Erdoğan etmiyor''

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Selvi, "En beğendikleri lider sorulduğunda halkımız yüzde 34.5’le Erdoğan’ı ilk sıraya yerleştiriyor. Halkımızın yüzde 5.3’ü ’Türkiye’nin sorunlarını Meral Akşener çözer’ demiş. ’Kılıçdaroğlu çözer’ diyenlerin oranı ise 3.5" dedi.

İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısından dikkat çeken o bölüm:

Optimar araştırma şirketinin kasım ayı anketinde ’Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer’ diye bir bölüm var. 18 yıllık iktidara rağmen halkın yüzde 33.3’ü ’AK Parti çözer’ diyor. CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’ni topladığınızda ise yüzde 32.1 ediyor. Yani muhalefetin tamamı bir AK Parti etmiyor.

Yine ’En beğendiğiniz lider’ diye sorulduğunda da halkımız yüzde 34.5’le Erdoğan’ı ilk sıraya yerleştiriyor. Muhalefet liderleriyle Erdoğan arasındaki fark ne kadar? Halkımızın yüzde 5.3’ü ’Türkiye’nin sorunlarını Meral Akşener çözer’ demiş. ’Kılıçdaroğlu çözer’ diyenlerin oranı ise 3.5. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun 10 katı, Akşener’in 7 katı bir güvene sahip.

Halk çözümü Erdoğan’da ve AK Parti’de görüyor. Ama onun söylemini, siyasetini ve kadrolarını yenilemesini istiyor. Yaşanan değişim ile reform ve hukuk seferberliği söylemine piyasaların verdiği güçlü destek bunu gösteriyor.